Si svolgerà nel pomeriggio del 13 gennaio, alle ore 18, presso il Salone dei Quadri del Palazzo del Comune di Cremona, il settimo evento del ciclo di incontri dal titolo Verso gli 80 anni della Repubblica: un cammino nella Costituzione, iniziativa promossa e organizzata dalla Prefettura di Cremona, con la preziosa collaborazione della Provincia di Cremona, dei Comuni di Cremona, Crema e Casalmaggiore, della Camera di Commercio Cremona Mantova Pavia, con l’attivo supporto dell’Associazione Industriali di Cremona, nonché dello IAL di Cremona (Centro di Formazione Professionale) per la parte grafica dell’iniziativa.

Il percorso convegnistico di ampio respiro, destinato a svilupparsi fino alla vigilia delle celebrazioni della Festa della Repubblica, si propone, con rigore storico e attenzione pedagogica, di ripercorrere le fasi cruciali e i momenti più significativi che hanno condotto alla definizione della nostra Costituzione, la cui approvazione, promulgazione ed entrata in vigore si collocano nel solco del referendum del 1946, che sancì la nascita della Repubblica e l’abolizione della monarchia, evento storico che nel 2026 celebrerà l’ottantesimo anniversario.

Il settimo incontro, dal titolo Tra etica ed economia: l’economia civile, sarà affidato alla competenza del Professor Stefano Zamagni, economista italiano di fama internazionale, Professore di Economia presso l’Università di Bologna, già Adjunct Professor of International Political Economy presso la Johns Hopkins University a Bologna (SAIS Europe). L’intervento proporrà una riflessione approfondita e articolata sulla libertà di iniziativa economica, prevista dall’art. 41 della Costituzione italiana.

Il ciclo di incontri è stato pensato e articolato per rivolgersi ad un pubblico diversificato, con particolare attenzione ai giovani, agli insegnanti e a tutta la comunità, al fine di stimolare un dialogo partecipato e consapevole intorno ai principi della Costituzione. Le sessioni, come esplicitato nell’unita locandina, si svolgeranno in diverse sedi dislocate sul territorio provinciale, messe a disposizione dai Comuni promotori, per garantire una capillare e diffusa partecipazione che testimonia la coesione e l’unità del territorio cremonese e delle sue istituzioni.

Il percorso convegnistico si concluderà con una serata finale, che si terrà simbolicamente nei giorni prossimi alla Festa della Repubblica. Nel corso di questo percorso, illustri relatori e personalità di spicco si soffermeranno sul valore e sul senso profondo delle Istituzioni nella vita democratica del Paese, sottolineando il ruolo fondamentale della Costituzione.

© Riproduzione riservata