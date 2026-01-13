Airgest, Ombra “Momento positivo per aeroporto Trapani, lavori da giugno 2026”

PALERMO (ITALPRESS) – “L’aeroporto di Trapani vive un momento positivo, con un incremento sensibili del traffico. Grazie ai fondi Fsc derivanti dall’accordo Schifani-Meloni abbiamo dato vita a nuove aree di intervento e miglioramento dell’aeroporto, individuandone tre in safety, security e comfort dei passeggeri. I lavori cominceranno, una volta chiuse le gare, a partire dal prossimo giugno, venendo poi completati entro la fine dell’anno tranne la progettazione idraulica e la caserma dei vigili del fuoco, per i quali stimiamo come data gennaio 2027”. Così il presidente di Airgest, Salvatore Ombra, a Palazzo d’Orleans, nel corso della conferenza stampa di presentazione del piano di interventi di miglioramento e riqualificazione dell’aeroporto “Vincenzo Florio” di Trapani-Birgi.

xi6/vbo/mca3