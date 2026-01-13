Ultime News

13 Gen 2026 Fiamma Olimpica: guida
alle modifiche viabilistiche
13 Gen 2026 Il programma della torcia olimpica
Ma il tema dei tedofori divide
13 Gen 2026 Rifiuti ad Aprica illegittimi?
Il 21 gennaio la Vigilanza
13 Gen 2026 Controlli straordinari dei Carabinieri: pattuglie e unità cinofile in città
13 Gen 2026 Lavoro: 102 offerte nei Centri
per l'Impiego della Provincia
Airgest, Ombra “Momento positivo per aeroporto Trapani, lavori da giugno 2026”

PALERMO (ITALPRESS) – “L’aeroporto di Trapani vive un momento positivo, con un incremento sensibili del traffico. Grazie ai fondi Fsc derivanti dall’accordo Schifani-Meloni abbiamo dato vita a nuove aree di intervento e miglioramento dell’aeroporto, individuandone tre in safety, security e comfort dei passeggeri. I lavori cominceranno, una volta chiuse le gare, a partire dal prossimo giugno, venendo poi completati entro la fine dell’anno tranne la progettazione idraulica e la caserma dei vigili del fuoco, per i quali stimiamo come data gennaio 2027”. Così il presidente di Airgest, Salvatore Ombra, a Palazzo d’Orleans, nel corso della conferenza stampa di presentazione del piano di interventi di miglioramento e riqualificazione dell’aeroporto “Vincenzo Florio” di Trapani-Birgi.

