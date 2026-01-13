Balneari, Salvini “L’Europa mette all’asta le spiagge italiane”

Ultime News

13 Gen 2026 Fiamma Olimpica: guida
alle modifiche viabilistiche
13 Gen 2026 Il programma della torcia olimpica
Ma il tema dei tedofori divide
13 Gen 2026 Rifiuti ad Aprica illegittimi?
Il 21 gennaio la Vigilanza
13 Gen 2026 Controlli straordinari dei Carabinieri: pattuglie e unità cinofile in città
13 Gen 2026 Lavoro: 102 offerte nei Centri
per l'Impiego della Provincia
ROMA (ITALPRESS) – “I numeri sono straordinari”. Lo ha detto il vicepresidente del consiglio Matteo Salvini, a margine del convegno in senato sul turismo, parlando dei dati sulle persone che hanno usufruito di stazioni, porti e aeroporti italiani. “Da ministro dei Trasporti per me è un orgoglio, perché do il mio piccolo contributo alla crescita del business del turismo, che significa lavoro”. Il ministro si è poi espresso sul tema dei balneari: “Vediamo di chiudere una volta per tutte, nell’interesse dei lavoratori del settore, una vicenda che va avanti da vent’anni. L’Unione Europea continua a dire di no su tutto. Sto lavorando nel decreto, che stiamo definendo, per la modifica dell’art. 49 del codice della navigazione”. A tal proposito rispetto a quanto, nel frattempo, accade nel mondo, ha detto, citando Stati Uniti, Cina, Venezuela, Iran, “l’Unione Europea si preoccupa di mettere all’asta le spiagge italiane e di dirci chi può fare o no il bagnino. Sto cercando di riportare un po’ di buonsenso e di dare serenità al settore”.

