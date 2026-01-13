Ultime News

Conte espulso in Inter-Napoli: due giornate di squalifica

(Adnkronos) – Il giudice sportivo di Serie A, in merito alle partite della ventesima giornata, ha inflitto 15.000 euro di multa e squalificato per due giornate l’allenatore del Napoli Antonio Conte, “per avere, al 26° del secondo tempo, rivolto un’espressione ingiuriosa agli Ufficiali di gara; successivamente, dopo la notifica del provvedimento di espulsione, calciava platealmente via un pallone, si avvicinava con fare intimidatorio a stretto contatto del Quarto Ufficiale protestando platealmente e ripetendo nuovamente frasi ingiuriose e offensive, solo grazie all’intervento dei propri dirigenti abbandonava il recinto di giuoco; infrazione segnalata dal Quarto Ufficiale”. 

“Per avere, inoltre, nel tunnel che adduce agli spogliatoi, reiterato tale atteggiamento pronunciando frasi insultanti riguardanti gli Ufficiali di gara; infrazione rilevata dai collaboratori della Procura federale”. 

 

È successo tutto nel finale di Inter-Napoli, big match dell’ultima giornata di Serie A. Sul punteggio di 1-1, intorno al 70′, l’arbitro Doveri ha concesso un rigore ai nerazzurri dopo un check Var, molto contestato dalla panchina partenopea e da Conte in particolare, che si fa espellere per proteste. 

Prima di uscire dal campo, il tecnico del Napoli ha un faccia a faccia con il quarto uomo Colombo, poi calcia stizzito un pallone e urla a più riprese “Vergognatevi” all’indirizzo della squadra arbitrale. 

 

