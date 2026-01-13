Ultime News

13 Gen 2026 Pil in debole crescita; investimenti
in netta flessione rispetto al 2025
13 Gen 2026 Vigili del fuoco, Ventura: "Massimo
sostegno al piano di assunzioni"
13 Gen 2026 Tagli sulla qualità dell'aria:
"Allarme in Pianura Padana"
13 Gen 2026 Raddoppio: da Milano garanzie
su finanziamento secondo lotto
13 Gen 2026 Le scorribande della baby gang
in piazza Roma: parola alla vittima
Coppa Italia, oggi Roma-Torino – Diretta

(Adnkronos) – Esordio in Coppa Italia per la Roma. Oggi, martedì 13 gennaio, i giallorossi sfidano il Torino – in diretta tv e streaming – all’Olimpico negli ottavi di finale della coppa nazionale. La squadra di Gasperini è reduce dalla vittoria casalinga di Serie A contro il Sassuolo per 2-0 grazie ai gol di Koné e Soulé, mentre quella di Baroni ha perso con lo stesso risultato a Bergamo, nell’ultimo turno di campionato, contro l’Atalanta. 

La vincente della sfida tra Roma e Torino affronterà, ai quarti di finale di Coppa Italia l’Inter. 

 

