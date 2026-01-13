Ultime News

13 Gen 2026 Controlli straordinari dei Carabinieri: pattuglie e unità cinofile in città
13 Gen 2026 Lavoro: 102 offerte nei Centri
per l'Impiego della Provincia
13 Gen 2026 Sid Short Party, laboratorio
tra musica, parole e identità
13 Gen 2026 Dalla Regione 3 milioni di euro
per il territorio cremonese
13 Gen 2026 Nuovo organico per la questura:
in arrivo 10 nuovi agenti
Nazionali

Cosenza, cadavere in auto in via Popilia: ipotesi omicidio

(Adnkronos) – Il cadavere di un uomo è stato trovato oggi, mercoledì 13 gennaio, in un’autovettura nel quartiere popolare di via Popilia a Cosenza. Sul posto i carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Cosenza al lavoro per ricostruire la dinamica dell’accaduto. La pista, che si sta facendo largo tra gli investigatori, è quella dell’omicidio.  

Secondo le prime informazioni, infatti, sarebbero stati rinvenuti dei bossoli per terra vicini all’auto, compatibili con quelli di un’arma da fuoco. L’area di piazza Grimaldi, all’ultimo lotto del quartiere, è stata delimitata ed è al momento inaccessibile.  

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...