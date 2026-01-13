Ultime News

13 Gen 2026 Vigili del fuoco, Ventura: "Massimo
sostegno al piano di assunzioni"
13 Gen 2026 Tagli sulla qualità dell'aria:
"Allarme in Pianura Padana"
13 Gen 2026 Raddoppio: da Milano garanzie
su finanziamento secondo lotto
13 Gen 2026 Le scorribande della baby gang
in piazza Roma: parola alla vittima
13 Gen 2026 Donazione organi, Cremona promossa
Nel 2025 in ospedale 41 prelievi
Video Pillole

Eurozona, cala il tasso di risparmio delle famiglie

ROMA (ITALPRESS) – Scende il tasso di risparmio delle famiglie nell’Eurozona. E’ quanto emerge dalla prima pubblicazione dei conti trimestrali di Eurostat, l’ufficio statistico dell’Unione Europea, secondo cui nel terzo trimestre del 2025 la percentuale è scesa dal 15,4 al 15,1%, un calo attribuito al fatto che i consumi sono aumentati a un ritmo più rapido rispetto al reddito disponibile lordo. È invece rimasto stabile al 9% il tasso di investimento delle famiglie, con gli investimenti fissi lordi cresciuti di fatto allo stesso ritmo del reddito disponibile. Sempre secondo l’analisi di Eurostat, nel terzo trimestre dello scorso anno la quota di utili delle imprese – società non finanziarie – nell’area dell’euro è leggermente diminuita, mentre è in lieve salita il tasso di investimento, passato dal 21,6 al 21,7%.
/gtr

