Ultime News

13 Gen 2026 Tarquinio, il cordoglio dell’assessore
Bona e del Centro Fumetto "Pazienza"
13 Gen 2026 STRADIVARIfestival,
presentata la rassegna 2026
13 Gen 2026 Contro la Juve una notte buia,
la Cremo guarda già al Verona
13 Gen 2026 Baschirotto: “Sconfitta che deve
spronarci per i prossimi impegni”
12 Gen 2026 Audero: "Partita particolare,
quel tocco di Baschirotto è dubbio"
Nazionali

Federica Torzullo scomparsa da Anguillara, sequestrati auto e cellulare del marito

(Adnkronos) – Continuano le ricerche e le indagini sulla scomparsa di Federica Torzullo, la 41enne di Anguillara, in provincia di Roma, di cui si sono perse le tracce dall’8 gennaio scorso. Oltre ad essere entrati in casa e aver sequestrato l’abitazione, gli investigatori incaricati dalla Procura di Civitavecchia dell’indagine e che ha aperto un fascicolo per omicidio, hanno sequestrato anche l’auto del marito e il suo telefono cellulare. Il marito ha denunciato la scomparsa di Federica Torzullo il 9 gennaio e le ricerche da parte di carabinieri e vigili del fuoco sono scattate subito, anche sul lago di Bracciano. Non viene esclusa nessuna pista.  

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...