Nazionali

Ferrara, 14enne venduta come sposa dalla madre e picchiata: arrestato 25enne

(Adnkronos) – Sabato sera una donna l’ha vista correre scalza, in strada, vestita in tuta e con il volto segnato dalle percosse e dalle violenze. La vittima, appena 14enne, fuggiva dall’uomo al quale la madre l’aveva venduta in sposa. La vicenda, anticipata dai quotidiani locali, è terminata con l’arresto di un 25enne nato a Foggia ma di origini bosniache, come la ragazzina domiciliato in un campo nomadi.  

Arrestato dai carabinieri di Ferrara per lesioni, maltrattamenti, violenza sessuale nei confronti della minorenne macedone, avrebbe picchiato la 14enne più volte, dopo averla “comprata” come sua sposa. 

La ragazzina è stata affidata al Pronto intervento sociale. 

