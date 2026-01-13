Ultime News

Groenlandia, Santanchè “Non credo che Trump interverrà con la forza”

ROMA (ITALPRESS) – “Non credo che Trump interverrà con la forza sulla Groenlandia e se dovesse farlo, come ha detto il nostro presidente del consiglio, naturalmente saremo contrari. Aspettiamo gli sviluppi”. Lo ha dichiarato il ministro del Turismo, Daniela Santanchè. A margine del convegno in Senato “Versione turismo”, promosso dalla Lega, il ministro ha aggiunto: “La politica estera è in buone mani con il nostro presidente del consiglio e il nostro ministro degli esteri. Si farà tutto quello che si può”.

