Ultime News

13 Gen 2026 Controlli straordinari dei Carabinieri: pattuglie e unità cinofile in città
13 Gen 2026 Lavoro: 102 offerte nei Centri
per l'Impiego della Provincia
13 Gen 2026 Sid Short Party, laboratorio
tra musica, parole e identità
13 Gen 2026 Dalla Regione 3 milioni di euro
per il territorio cremonese
13 Gen 2026 Nuovo organico per la questura:
in arrivo 10 nuovi agenti
Nazionali

Infortuni, Fazzari (Fater): ‘”Sicurezza è responsabilità di tutti, in sistema valoriale condiviso”

(Adnkronos) – “Il principio di base è che la sicurezza sul lavoro innanzitutto è una responsabilità di tutti. Ovviamente noi abbiamo una serie di professionisti che si occupano specificatamente di questo, ma poi tutti noi, io in primis con tutto il leadership team, siamo in campo per la sicurezza sul lavoro in azienda. E il principio di base è che la sicurezza è qualcosa che non si fa perché te lo chiede qualcuno al di fuori dell’azienda, ma perché diventa un’abitudine, un qualcosa che si fa naturalmente anche senza pensarci. Bisogna abbinare alcune cose ben codificate: innanzitutto la tanta legislazione sulla sicurezza insieme agli investimenti”. Così, intervistato da Adnkronos/Labitalia, Antonio Fazzari, General Manager and Chief Operating Officer di Fater, player di rilievo nel mercato dei prodotti igiene casa e igiene persona, dal 1992 joint venture paritetica tra Angelini Industries e Procter & Gamble.  

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...