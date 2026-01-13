Ultime News

13 Gen 2026 Nuovo organico per la questura:
in arrivo 10 nuovi agenti
13 Gen 2026 Tarquinio, il cordoglio dell’assessore
Bona e del Centro Fumetto "Pazienza"
13 Gen 2026 STRADIVARIfestival,
presentata la rassegna 2026
13 Gen 2026 Contro la Juve una notte buia,
la Cremo guarda già al Verona
13 Gen 2026 Baschirotto: “Sconfitta che deve
spronarci per i prossimi impegni”
Nazionali

Iran, dai siti missilistici al programma nucleare: Pentagono presenta a Trump opzioni di attacco

(Adnkronos) – Il Pentagono sta presentando al presidente americano Donald Trump una vasta gamma di opzioni di attacco nei confronti dell’Iran, mentre continua a essere valutata la strada diplomatica. Lo scrive il New York Times citando funzionari americani e spiegando che tra gli obiettivi potrebbero esserci i siti missilistici e il programma nucleare di Teheran, già colpito nella guerra dei 12 giorni a giugno. 

Un funzionario citato dal giornale afferma comunque che le opzioni più probabili restano un attacco informatico o un attacco contro l’apparato di sicurezza interna iraniano che sta usando la forza contro i manifestanti in piazza. Trump sarà informato delle varie opzioni in un briefing oggi, ma in ogni caso, scrive il New York Times, la risposta americana avverrà tra diversi giorni e potrebbe suscitare una rappresaglia iraniana. 

 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...