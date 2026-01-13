Ultime News

Nazionali

Monza, donna accoltellata in casa a Muggiò: arrestato il marito

(Adnkronos) – Una donna di 31 anni è stata ferita a coltellate in casa a Muggiò (Monza). Soccorsa, è stata portata in ospedale in gravi condizioni ed è ricoverata in prognosi riservata.  

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Monza che hanno arrestato portato in caserma il marito. L’uomo, 43 anni, è stato arrestato. Da una prima ricostruzione, sarebbe stato il 43enne a colpire la moglie con l’arma da taglio. 

