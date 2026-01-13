Ultime News

Roma-Torino: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv (in chiaro)

(Adnkronos) – Esordio in Coppa Italia per la Roma. Oggi, martedì 13 gennaio, i giallorossi sfidano il Torino – in diretta tv e streaming – all’Olimpico negli ottavi di finale della coppa nazionale. La squadra di Gasperini è reduce dalla vittoria casalinga di Serie A contro il Sassuolo per 2-0 grazie ai gol di Koné e Soulé, mentre quella di Baroni ha perso con lo stesso risultato a Bergamo, nell’ultimo turno di campionato, contro l’Atalanta. 

 

La sfida tra Roma e Torino è in programma oggi, martedì 13 gennaio, alle ore 21. Ecco le probabili formazioni: 

Roma (3-4-2-1): Svilar; Ghilardi, Ziolkowski, Hermoso; Celik, Pisilli, Cristante, Wesley; Soulé, El Shaarawy; Dybala. All: Gasperini 

Torino (3-4-1-2): Paleari; Ismajli, Maripan, Coco; Lazaro, Tameze, Gineitis, Aboukhlal; Vlasic; Ngonge, Simeone. Allenatore: Baroni 

 

Roma-Torino sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva, in chiaro, sui canali Mediaset, in particolare su Italia 1. Il match sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma e sull’app di Mediaset Infinity, oltre che sul sito web di SportMediaset. 

 

