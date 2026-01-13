Ultime News

13 Gen 2026 Controlli straordinari dei Carabinieri: pattuglie e unità cinofile in città
13 Gen 2026 Lavoro: 102 offerte nei Centri
per l'Impiego della Provincia
13 Gen 2026 Sid Short Party, laboratorio
tra musica, parole e identità
13 Gen 2026 Dalla Regione 3 milioni di euro
per il territorio cremonese
13 Gen 2026 Nuovo organico per la questura:
in arrivo 10 nuovi agenti
Salvini “Non è il momento di togliere i militari dalle strade e dalle stazioni”

ROMA (ITALPRESS) – “Sono contento di quello che stiamo facendo. Sicuramente non è il momento per togliere militari dalle strade e dalle stazioni. Anzi c’è bisogno di ancora più divise”. Lo ha detto, a proposito del decreto sicurezza, il vicepresidente del Consiglio e ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini. Intervenuto al convegno “Visione turismo”, organizzato dalla Lega nella sala Koch di Palazzo Madama. “È un errore in questo momento tagliare ‘Strade sicure’ e togliere militari dalle strade”, ha proseguito.

