13 Gen 2026 Fiamma Olimpica: guida
alle modifiche viabilistiche
13 Gen 2026 Il programma della torcia olimpica
Ma il tema dei tedofori divide
13 Gen 2026 Rifiuti ad Aprica illegittimi?
Il 21 gennaio la Vigilanza
13 Gen 2026 Controlli straordinari dei Carabinieri: pattuglie e unità cinofile in città
13 Gen 2026 Lavoro: 102 offerte nei Centri
per l'Impiego della Provincia
Si taglia i capelli al cambio campo, l’incredibile gesto di Carabelli ad Auckland

–
Si taglia i capelli durante un cambio di campo. è successo ad Auckland, dove si sta giocando l’Atp 250 preparatorio agli Australian Open, primo Slam della stagione al via il prossimo 18 gennaio. Protagonista dell’incredibile scena è stato il tennista argentino Camilo Ugo Carabelli, durante la sfida valida per i sedicesimi di finale, poi persa in due set, contro il cileno Alejandro Tabilo. 

In pieno primo set, sul punteggio di 3-2 per l’avversario, Carabelli ha scelto un modo decisamente particolare per prepararsi a servire: si è seduto in panchina, ha tirato fuori dal borsone un paio di forbici e si è cominciato a tagliare i capelli, sfoltendo la frangia. Dopo aver tagliato una ciocca di capelli, l’argentino si è dato una leggera sistemata con le mani, poi ha posato le forbici ed è tornato in campo. 

 

