Ultime News

13 Gen 2026 Fiamma Olimpica: guida
alle modifiche viabilistiche
13 Gen 2026 Il programma della torcia olimpica
Ma il tema dei tedofori divide
13 Gen 2026 Rifiuti ad Aprica illegittimi?
Il 21 gennaio la Vigilanza
13 Gen 2026 Controlli straordinari dei Carabinieri: pattuglie e unità cinofile in città
13 Gen 2026 Lavoro: 102 offerte nei Centri
per l'Impiego della Provincia
Nazionali

Taglia alberi nel bosco, 64enne muore schiacciato nel Bergamasco

(Adnkronos) – Un uomo di 64 anni è morto nella mattinata di oggi a Nembro, in provincia di Bergamo, in località Lonno. Secondo quanto si apprende, la vittima si trovava nel bosco ed è rimasta schiacciata da una pianta durante le operazioni di taglio degli alberi. L’infortunio, al momento, è stato riferito come non lavorativo. 

Sul posto sono intervenuti elisoccorso, automedica e ambulanza, insieme al soccorso alpino, ai vigili del fuoco e alle forze dell’ordine. Nonostante il rapido intervento dei soccorsi, per l’uomo non c’è stato nulla da fare: il decesso è stato constatato sul posto. Presente anche un’altra persona, non direttamente coinvolta nell’incidente, che non ha necessitato di trasporto in ospedale. 

Le forze dell’ordine stanno effettuando gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...