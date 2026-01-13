Taglia alberi nel bosco, 64enne muore schiacciato nel Bergamasco

(Adnkronos) – Un uomo di 64 anni è morto nella mattinata di oggi a Nembro, in provincia di Bergamo, in località Lonno. Secondo quanto si apprende, la vittima si trovava nel bosco ed è rimasta schiacciata da una pianta durante le operazioni di taglio degli alberi. L’infortunio, al momento, è stato riferito come non lavorativo.

Sul posto sono intervenuti elisoccorso, automedica e ambulanza, insieme al soccorso alpino, ai vigili del fuoco e alle forze dell’ordine. Nonostante il rapido intervento dei soccorsi, per l’uomo non c’è stato nulla da fare: il decesso è stato constatato sul posto. Presente anche un’altra persona, non direttamente coinvolta nell’incidente, che non ha necessitato di trasporto in ospedale.

Le forze dell’ordine stanno effettuando gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.