Ultime News

13 Gen 2026 Nuovo organico per la questura:
in arrivo 10 nuovi agenti
13 Gen 2026 Tarquinio, il cordoglio dell’assessore
Bona e del Centro Fumetto "Pazienza"
13 Gen 2026 STRADIVARIfestival,
presentata la rassegna 2026
13 Gen 2026 Contro la Juve una notte buia,
la Cremo guarda già al Verona
13 Gen 2026 Baschirotto: “Sconfitta che deve
spronarci per i prossimi impegni”
Nazionali

Terremoto Emilia Romagna, due scosse ravvicinate fra Forlì e Ravenna

(Adnkronos) – Due scosse di terremoto ravvicinate sono state avvertite questa mattina in Emilia-Romagna, tra le province di Ravenna e Forlì-Cesena. La prima scossa, secondo una stima preliminare di Ingv, si è verificata alle 09.27 con una magnitudo compresa tra 4.0 e 4.5, con epicentro in provincia di Forlì-Cesena. Pochi minuti dopo, alle 09.29, un secondo evento sismico ha interessato l’area di Ravenna, con una magnitudo stimata tra 3.7 e 4.2. 

Le due scosse, ravvicinate e della durata di circa 4-5 secondi, sono state percepite distintamente dalla popolazione. In alcune abitazioni il movimento è stato avvertito come ondulatorio, con case che hanno tremato in modo evidente. 

