Video Pillole
Tg News – 13/1/2026
ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Trentini e Burlò tornano in Italia
– Crans-Montana, niente domiciliari per Jessica Moretti
– In Iran si temono 12mila vittime, Trump valuta opzioni
– Seul, chiesta pena di morte per ex presidente Yoon
– Donna scomparsa a Roma, indagato il marito
– Al via nuovo Isee, più favorevole per famiglie con figli
– La fiamma olimpica portata sul Monte Rosa
– Strage Crans-Montana, La Russa “I responsabili vanno perseguiti”
– Previsioni 3B Meteo 14 Gennaio
azn
– Trentini e Burlò tornano in Italia
– Crans-Montana, niente domiciliari per Jessica Moretti
– In Iran si temono 12mila vittime, Trump valuta opzioni
– Seul, chiesta pena di morte per ex presidente Yoon
– Donna scomparsa a Roma, indagato il marito
– Al via nuovo Isee, più favorevole per famiglie con figli
– La fiamma olimpica portata sul Monte Rosa
– Strage Crans-Montana, La Russa “I responsabili vanno perseguiti”
– Previsioni 3B Meteo 14 Gennaio
azn
© Riproduzione riservata