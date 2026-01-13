Video Pillole
Tg Sport – 13/1/2026
ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Manita della Juventus alla Cremonese, Spalletti vola
– Un Genoa di lusso ne fa 3 al Cagliari
– Basket, Trapani esclusa dal campionato di Serie A
– Verso l’Australian Open, Berrettini in gran forma batte Tien
– L’esonero di Xabi Alonso e l’arrivo di Arbeloa, terremoto blanco
