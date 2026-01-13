Ultime News

13 Gen 2026 Vigili del fuoco, Ventura: "Massimo
sostegno al piano di assunzioni"
13 Gen 2026 Tagli sulla qualità dell'aria:
"Allarme in Pianura Padana"
13 Gen 2026 Raddoppio: da Milano garanzie
su finanziamento secondo lotto
13 Gen 2026 Le scorribande della baby gang
in piazza Roma: parola alla vittima
13 Gen 2026 Donazione organi, Cremona promossa
Nel 2025 in ospedale 41 prelievi
Nazionali

Tragedia familiare nel novarese, anziano spara alla moglie e si toglie la vita

(Adnkronos) – Tragedia familiare la scorsa notte a Cameri, nel novarese. Un uomo di 88 anni, secondo i primi accertamenti effettuati dai carabinieri, avrebbe sparato alla moglie 83enne, malata, e poi si sarebbe tolto la vita. A scoprire i corpi senza vita dei due anziani e a dare l’allarme, nella tarda mattinata, il figlio della coppia. L’arma utilizzata era regolarmente detenuta.  

Sul posto sono giunti i sanitari che non hanno potuto far altro che constatare i decessi alla base dei quali, secondo una prima ricostruzione compiuta dai carabinieri che stanno ancora facendo i rilievi per stabilire l’esatta dinamica della tragedia, ci sarebbe la malattia della donna. 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...