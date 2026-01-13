Ultime News

13 Gen 2026 Controlli straordinari dei Carabinieri: pattuglie e unità cinofile in città
13 Gen 2026 Lavoro: 102 offerte nei Centri
per l'Impiego della Provincia
13 Gen 2026 Sid Short Party, laboratorio
tra musica, parole e identità
13 Gen 2026 Dalla Regione 3 milioni di euro
per il territorio cremonese
13 Gen 2026 Nuovo organico per la questura:
in arrivo 10 nuovi agenti
Università: domani alla Lum presentazione libro Giorgio Perinetti

(Adnkronos) – Domani, mercoledì 14 gennaio, alle ore 11, l’università Lum ‘Giuseppe Degennaro’ ospiterà un nuovo appuntamento di open day con Giorgio Perinetti e Michele Pennetti, co-autori del libro ‘Quello che non ho visto arrivare. Emanuela, l’anoressia e ciò che resta di bello’. 

L’incontro rappresenta un’importante occasione di confronto e sensibilizzazione sui temi del disagio psicologico giovanile, oltre che un momento di approfondimento sulle attività e sugli strumenti di supporto che l’Ateneo mette a disposizione dei propri studenti. 

Dopo i saluti del Rettore, prof. Antonello Garzoni, introdurrà l’iniziativa il professor Leonardo Fazio, referente del servizio ‘Lum Ascolta’, che sarà presentato nel corso dell’evento come testimonianza dell’attenzione dell’università al benessere della persona e alla centralità dello studente. 

