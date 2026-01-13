Ultime News

13 Gen 2026 Vigili del fuoco, Ventura: "Massimo
sostegno al piano di assunzioni"
13 Gen 2026 Tagli sulla qualità dell'aria:
"Allarme in Pianura Padana"
13 Gen 2026 Raddoppio: da Milano garanzie
su finanziamento secondo lotto
13 Gen 2026 Le scorribande della baby gang
in piazza Roma: parola alla vittima
13 Gen 2026 Donazione organi, Cremona promossa
Nel 2025 in ospedale 41 prelievi
Veronesi “Con l’Uzbekistan interessanti opportunità per le imprese italiane”

ROMA (ITALPRESS) – “Con l’Uzbekistan ci sono interessanti “possibilità di esportazione, di importazione, di creare delle joint ventures”, opportunità per le società italiane di molti settori, “dall’agricoltura all’agritech”, ma anche “il farmaceutico, il petrochimico, il metallo”. Così il presidente della Camera di Commercio Italia-Uzbekistan, Giorgio Veronesi, a margine della Country Presentation dedicata all’Uzbekistan alla Camera. “È un evento che riteniamo possa essere molto utile, presentiamo l’Uzbekistan a persone che sono interessate ma che non lo conoscono bene e passeremo in rivista tutti quelli che sono i settori che potrebbero essere di interesse per le imprese, con la presenza delle istituzioni che possono supportare le loro attività”, conclude.

