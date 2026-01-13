Si è svolto nel Salone dei Quadri del Palazzo del Comune di Cremona, il settimo evento del ciclo di incontri dal titolo “Verso gli 80 anni della Repubblica: un cammino nella Costituzione”, iniziativa promossa e organizzata dalla Prefettura di Cremona, con il supporto dell’ente Provincia di Cremona, dei Comuni di Cremona, Crema e Casalmaggiore, della Camera di Commercio Cremona Mantova Pavia, ma anche con il supporto dell’Associazione Industriali di Cremona, nonché dello IAL di Cremona (Centro di Formazione Professionale) per la parte grafica dell’iniziativa.

Il settimo incontro, dal titolo “Tra etica ed economia: l’economia civile”, è stato presieduto dal Professor Stefano Zamagni, economista italiano di fama internazionale, Professore di Economia presso l’Università di Bologna, già Adjunct Professor of International Political Economy presso la Johns Hopkins University a Bologna (SAIS Europe). L’intervento ha proposto una riflessione approfondita e articolata sulla libertà di iniziativa economica, prevista dall’art. 41 della Costituzione italiana. Presente anche il sindaco di Cremona Virgilio.

Il ciclo di incontri è stato pensato e articolato per rivolgersi ad un pubblico diversificato, con particolare attenzione ai giovani, agli insegnanti e a tutta la comunità, al fine di stimolare un dialogo partecipato e consapevole intorno ai principi della Costituzione. Il percorso convegnistico si concluderà con una serata finale, che si terrà simbolicamente nei giorni prossimi alla Festa della Repubblica.

