Video Pillole
Winter Fancy Faire, Cinelli “A San Diego 60 aziende italiane, tanti visitatori”
SAN DIEGO (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “San Diego ha accolto le nostre 60 aziende che portiamo qui all’interno del padiglione italiano con grande serenità. Le aziende sono contentissime di essere parte di questa nuova grande manifestazione e riscontriamo anche un gran numero di visitatori”. A dirlo Chiara Cinelli, Co-CEO Universal Marketing, Organizzatore del Padiglione Italia alla Winter Fancy Faire 2026 a San Diego.
f11/fsc/gtr
f11/fsc/gtr
© Riproduzione riservata