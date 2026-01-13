Ultime News

13 Gen 2026 Controlli straordinari dei Carabinieri: pattuglie e unità cinofile in città
13 Gen 2026 Lavoro: 102 offerte nei Centri
per l'Impiego della Provincia
13 Gen 2026 Sid Short Party, laboratorio
tra musica, parole e identità
13 Gen 2026 Dalla Regione 3 milioni di euro
per il territorio cremonese
13 Gen 2026 Nuovo organico per la questura:
in arrivo 10 nuovi agenti
Video Pillole

Winter Fancy Faire, Di Giovancarlo “Cucina italiana sinonimo di eccellenza”

SAN DIEGO (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “La cucina italiana è un patrimonio per il nostro Paese e tanti Paesi lo stanno apprezzando: dobbiamo continuare a promuovere i nostri prodotti ad alto livello, prodotti che sono sinonimo di qualità, di eccellenza e come Italian Trade Agency siamo molto fieri del lavoro che dobbiamo fare e siamo orgogliosi dei risultati che stiamo ottenendo”. A dirlo Erica Di Giovancarlo, Direttore dell’Ufficio ICE di New York, Coordinatore Rete ICE negli Stati Uniti, in occasione della Winter Fancy Faire 2026 a San Diego.
