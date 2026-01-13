Ultime News

13 Gen 2026 Controlli straordinari dei Carabinieri: pattuglie e unità cinofile in città
13 Gen 2026 Lavoro: 102 offerte nei Centri
per l'Impiego della Provincia
13 Gen 2026 Sid Short Party, laboratorio
tra musica, parole e identità
13 Gen 2026 Dalla Regione 3 milioni di euro
per il territorio cremonese
13 Gen 2026 Nuovo organico per la questura:
in arrivo 10 nuovi agenti
Winter Fancy Faire, Iiritano “Export agroalimentare calabrese in crescita”

SAN DIEGO (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “L’export della Calabria è in crescita, soprattutto nel settore agroalimentare. Nonostante le difficoltà derivanti dal contesto geopolitico internazionale, stiamo crescendo: abbiamo aziende medio piccole, poche aziende di grandi dimensioni e siamo qui anche con queste piccole realtà che puntano sul mercato di nicchia”. A dirlo Giuseppe Iiritano, Dirigente Generale del Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari della Regione Calabria, in occasione del Winter Fancy Faire 2026 a San Diego.
