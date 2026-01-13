Ultime News

13 Gen 2026 Controlli straordinari dei Carabinieri: pattuglie e unità cinofile in città
13 Gen 2026 Lavoro: 102 offerte nei Centri
per l'Impiego della Provincia
13 Gen 2026 Sid Short Party, laboratorio
tra musica, parole e identità
13 Gen 2026 Dalla Regione 3 milioni di euro
per il territorio cremonese
13 Gen 2026 Nuovo organico per la questura:
in arrivo 10 nuovi agenti
Winter Fancy Faire, Lynch “Importante ruolo Italia nel lanciare nuovi trend”

SAN DIEGO (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Il Winter Fancy Faire è per noi un nuovo lancio. Quello che stiamo cercando di fare è anticipare le tendenze del nuovo anno e l’Italia gioca un ruolo importante nel lanciare i nuovi trend. Oggi i consumatori americani sperimentano un sovraccarico di tecnologie, come l’intelligenza artificiale e l’automazione, e cercano esperienze autentiche. I prodotti italiani rispondono a questa necessità”. A dirlo Bill Lynch, Presidente della Specialty Food Association, in occasione del Winter Fancy Faire 2026 a San Diego.
