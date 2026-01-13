Ultime News

13 Gen 2026 Controlli straordinari dei Carabinieri: pattuglie e unità cinofile in città
13 Gen 2026 Lavoro: 102 offerte nei Centri
per l'Impiego della Provincia
13 Gen 2026 Sid Short Party, laboratorio
tra musica, parole e identità
13 Gen 2026 Dalla Regione 3 milioni di euro
per il territorio cremonese
13 Gen 2026 Nuovo organico per la questura:
in arrivo 10 nuovi agenti
Winter Fancy Faire, Raffa “Usa mercato straordinario, sfruttare il brand Roma”

SAN DIEGO (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Gli Stati Uniti rappresentano un mercato straordinario: indipendentemente dall’elemento dazio, le aziende continuano a investire e a venire qui e i numeri sono in crescita tutti”. A dirlo Massimiliano Raffa, presidente dell’Agenzia regionale di Sviluppo e Innovazione dell’Agricoltura nel Lazio (Arsial), in occasione del Winter Fancy Faire 2026 a San Diego.

