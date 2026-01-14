Ultime News

Video Pillole

A Lampedusa prime terapie oncologiche erogate sull’isola

PALERMO (ITALPRESS) – I pazienti oncologici hanno avuto accesso per la prima volta alla nuova area del Servizio Oncologico Decentrato di Lampedusa, situata nel poliambulatorio di Contrada Grecale. Un’iniziativa che segna il passaggio da un’idea di sanità di prossimità a una concreta realtà assistenziale, rappresentando un momento di grande rilevanza per l’isola e, in particolare, per le persone più vulnerabili.
