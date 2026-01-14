Australian Open, stanotte il sorteggio: orario e dove vederlo

(Adnkronos) – Tutto pronto per gli Australian Open 2026. Nella notte italiana tra oggi, mercoledì 14 gennaio e domani, giovedì 15 gennaio, verrà definito il tabellone del torneo. C’è tanta attesa per scoprire quale sarà il primo avversario di Jannik Sinner, numero 2 del ranking Atp, ma tra i 32 del seeding ci sono anche Lorenzo Musetti, Flavio Cobolli e Luciano Darderi. Per quanto riguarda il singolare femminile, le attenzioni sono soprattutto su Jasmine Paolini. Ecco orario e dove vedere il sorteggio degli Australian Open 2026.

Il sorteggio degli Australian Open 2026 andrà in scena stanotte, a partire dalle 4:30 italiane. Non ci sarà diretta tv: l’evento sarà visibile in diretta streaming sul canale YouTube degli Australian Open, sul sito ufficiale del torneo e sulla pagina Facebook degli Australian Open.

Ecco le 32 teste di serie per il torneo di singolare maschile:

1 Carlos Alcaraz (ESP)

2 Jannik Sinner (ITA)



3 Alexander Zverev (GER)

4 Novak Djokovic (SRB)

5 Lorenzo Musetti (ITA)



6 Alex de Miñaur (AUS)

7 Felix Auger-Aliassime (CAN)

8 Ben Shelton (USA)

9 Taylor Fritz (USA)

10 Alexander Bublik (KAZ)

11 Daniil Medvedev

12 Casper Ruud (NOR)

13 Andrey Rublev

14 Alejandro Davidovich Fokina (ESP)

15 Karen Khachanov

16 Jakub Mensik (CZE)

17 Jiri Lehecka (CZE)

18 Francisco Cerundolo (ARG)

19 Tommy Paul (USA)

20 Flavio Cobolli (ITA)



21 Denis Shapovalov (CAN)

22 Luciano Darderi (ITA)



23 Tallon Griekspoor (NED)

24 Arthur Rinderknech (FRA)

25 Learner Tien (USA)

26 Cameron Norrie (GBR)

27 Brandon Nakashima (USA)

28 Joao Fonseca (BRA)

29 Frances Tiafoe (USA)

30 Stefanos Tsitsipas (GRE)

31 Valentin Vacherot (MON)

32 Corentin Moutet (FRA)

Ecco le 32 teste di serie per il torneo di singolare femminile:

1 Aryna Sabalenka

2 Iga Swiatek (POL)

3 Coco Gauff (USA)

4 Amanda Anisimova (USA)

5 Elena Rybakina (KAZ)

6 Jessica Pegula (USA)

7 Jasmine Paolini (ITA)



8 Mirra Andreeva

9 Madison Keys (USA)

10 Belinda Bencic (SUI)

11 Ekaterina Alexandrova

12 Elina Svitolina (UKR)

13 Linda Noskova (CZE)

14 Clara Tauson (DEN)

15 Emma Navarro (USA)

16 Naomi Osaka (JPN)

17 Victoria Mboko (CAN)

18 Liudmila Samsonova

19 Karolina Muchova (CZE)

20 Marta Kostyuk (UKR)

21 Elise Mertens (BEL)

22 Leylah Fernandez (CAN)

23 Diana Shnaider

24 Jelena Ostapenko (LAT)

25 Paula Badosa (ESP)

26 Dayana Yastremska (UKR)

27 Sofia Kenin (USA)

28 Emma Raducanu (GBR)

29 Iva Jovic (USA)

30 Maya Joint (AUS)

31 Anna Kalinskaya

32 Marketa Vondrousova (CZE)