Ultime News

14 Gen 2026 Bertolaso: "Trasferito al Policlinico
uno degli ustionati di Crans Montana"
14 Gen 2026 Tacchini: "Chiarezza su costi e
benefici del nuovo ospedale"
14 Gen 2026 Vittime errori giudiziari, depositate
50mila firme. Palla al Parlamento
14 Gen 2026 Passi carrai, contestazioni sulle
sanzioni emesse dal Comune
14 Gen 2026 Sicurezza sul lavoro: meno
incidenti, ma crescono le vittime
Nazionali

Chi l’ha visto?, stasera 14 gennaio: testimonianze inedite sul caso di Daniela Ruggi

(Adnkronos) – ‘Chi l’ha visto?’ con Federica Sciarelli torna stasera, mercoledì 14 gennaio, alle 21.20 su Rai 3 con testimonianze inedite sul caso di Daniela Ruggi, la ragazza di cui si sono perse le tracce a Vitriola, in provincia di Modena, più di un anno fa: due escursionisti hanno trovato dei resti umani e un reggiseno in una torre abbandonata a poca distanza da casa sua. Quei resti possono essere suoi o è una messinscena?  

E poi la morte di Mara Favro: i racconti dei due indagati – il proprietario della pizzeria dove Mara lavorava e il pizzaiolo – presentano diverse incongruenze e la famiglia, che non crede al suicidio, chiede di proseguire le indagini. Il giudice deciderà di andare avanti o di archiviare come richiesto dalla Procura? 

In sommario anche gli aggiornamenti sulla strage dei ragazzi a Crans-Montana, con gli inviati sul posto. E come sempre gli appelli, le richieste di aiuto e le segnalazioni di persone in difficoltà.  

 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...