Ultime News

14 Gen 2026 "Gravemente traumatizzata" dal suo
ex: 31enne a processo per stalking
14 Gen 2026 Frodi agroalimentari, controlli
sui tartufi: due denunciati
14 Gen 2026 Liberazione e Costituzione, al via
ciclo di incontri a Sant'Agata
14 Gen 2026 Emorragia di negozi in centro,
chiude anche la libreria Giunti
14 Gen 2026 "RiSorridimi": alla Mangano
mostra di Arcangeli e Bonfiglio
Video Pillole

Cinema & Spettacoli Magazine – 14/1/2026

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
“La grazia”, il nuovo film di Paolo Sorrentino con Toni Servillo
“Prendiamoci una pausa” con Marco Giallini, Claudia Gerini, Fabio Volo
“28 anni dopo – Il tempio delle ossa”, sequel con Ralph Fiennes
“Divine Comedy”, il nuovo film di Ali Asgari
mgg/mrv

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...