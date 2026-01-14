Ultime News

14 Gen 2026 Chiara Ferragni assolta:
era accusata di truffa aggravata
14 Gen 2026 Asst Crema, Valentina Brunelli
nuovo direttore socio sanitario
14 Gen 2026 Lega, il 23 gennaio al via
gli incontri del gruppo consiliare
14 Gen 2026 Inseguimento tra Castelverde
e Annicco, tre giovani nei guai
14 Gen 2026 Passi carrai, il Comune: nessuna
novità, devono essere autorizzati
Cipolletta “In Piemonte 1300 multinazionali estere”

TORINO (ITALPRESS) – “Il nostro territorio ospita 1300 multinazionali estere che forniscono un’opportunità di lavoro a circa 185 mila addetti, un numero molto importante. Ci sono elementi qualitativi forse ancora più importanti che sono l’orientamento di queste multinazionali a investire in ricerca e sviluppo, quindi parliamo di lavoro qualificato e adeguato agli standard tecnologici e di digitalizzazione di questo tempo”. Così il presidente della Camera di commercio di Torino, Massimiliano Cipolletta, fotografa l’indagine realizzata insieme a Unioncamere Piemonte sulla presenza delle multinazionali straniere nella regione.

