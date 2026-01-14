Ultime News

14 Gen 2026 Palazzina Aler occupata: l'inquilina
se ne era andata per paura
14 Gen 2026 Nuovo defibrillatore a scuola:
corso per i bambini di Castelvetro
14 Gen 2026 "Gravemente traumatizzata" dal suo
ex: 31enne a processo per stalking
14 Gen 2026 Frodi agroalimentari, controlli
sui tartufi: due denunciati
14 Gen 2026 Liberazione e Costituzione, al via
ciclo di incontri a Sant'Agata
Dorfmann “Accordo UE-Mercosur pericoloso per alcuni settori agricoli”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “Ci rendiamo conto che l’accordo possa essere pericoloso e difficile per alcuni settori dell’agricoltura. Abbiamo introdotto una serie di clausole di salvaguardia per tenere conto delle preoccupazioni degli agricoltori”. Così l’europarlamentare di Südtiroler Volkspartei, Herbert Dorfmann, in merito all’imminente firma dell’accordo commerciale UE-Mercosur.

