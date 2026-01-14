Federica Pellegrini incinta, l’allenamento col pancione scatena la polemica

(Adnkronos) –

Federica Pellegrini non si ferma. La campionessa olimpica, al settimo mese di gravidanza, ha condiviso sui social un video che la ritrae in un intenso allenamento di forza con i pesi. Tanto è bastato per accendere il dibattito tra i commenti.

Sotto al post infatti non sono mancate le critiche di chi, come diverse mamme, hanno contestato l’eccessivo sforzo fisico durante la gravidanza. “Non esagerare”, “Mi sembra troppo”, “Dovresti andarci con più calma”, si legge tra i commenti.

Il video della Divina, tuttavia, sembra voler lanciare un messaggio chiaro: anche in gravidanza è possibile continuare ad allenarsi, traendone benefici per il corpo e per la mente. La replica di Federica Pellegrini ai commenti non è ancora arrivata, ma l’ex nuotatrice nella didascalia del video ha precisato: “Certo, tutto si fa sempre sotto stretta supervisione medica, ed essere un atleta aiuta!!”, mettendo subito le cose in chiaro.