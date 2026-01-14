Greco “Riforma della giustizia porterà a un processo più giusto”

ROMA (ITALPRESS) – “Questa non è una riforma contro i magistrati, se lo fosse noi avvocati saremmo contro, saremmo i primi a scendere in piazza. L’autonomia e l’indipendenza della magistratura è un valore assoluto”. Così il presidente del Consiglio nazionale forense, Francesco Greco alla presentazione del libro di Carlo Nordio, “Una nuova giustizia”. “È una riforma per la magistratura: il nostro processo è profondamente ingiusto, in cui il principio della certezza del diritto non esiste più da tempo – sottolinea – e questa riforma ci porterà al risultato di avere un processo più giusto”.

