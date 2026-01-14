Per il secondo anno consecutivo il gruppo consiliare Lega Lombarda Salvini promuove a Spazio Comune un ciclo di incontri aperti alla cittadinanza, con l’obiettivo di stimolare partecipazione e riflessione su temi educativi, giovanili e sociali di grande attualità.

“Questa seconda edizione nasce dall’esperienza molto positiva dello scorso anno e dalla volontà di consolidare uno spazio di confronto e supporto per tutta la comunità» spiegano Jane Alquati, consigliere comunale, e Diego Tarozzi, commissario cittadino. «Vogliamo proseguire con un punto di riferimento aperto, inclusivo e operativo per la cittadinanza”.

A moderare parte degli incontri sarà Carlo Ferrari di Lega Giovani Cremona, che sottolinea l’importanza del confronto con esperti del settore: “In un ambito dove spesso regna confusione, è fondamentale potersi confrontare con professionisti che offrano chiavi di lettura solide e riflessioni utili”.

Il primo appuntamento è in programma venerdì 23 gennaio alle ore 18, nella Sala Consulta, con l’assessore regionale allo Sviluppo economico Guido Guidesi, che, intervistato dalla giornalista Laura Bosio, interverrà sul tema “Iniziative di Regione Lombardia per lo sviluppo economico”. L’incontro sarà dedicato alle opportunità offerte dalla Zona Logistica Semplificata e alle altre misure regionali a sostegno del tessuto produttivo.

Si prosegue giovedì 19 febbraio alle 18.30, a Spazio Comune, con la professoressa di antropologia culturale Angela Biscaldi e l’incontro “Giovani e paura del fallimento. Una lettura antropologica”. Al centro della serata una ricerca condotta nell’anno scolastico 2024-2025 in cinque scuole superiori lombarde, tra cui il liceo Anguissola e l’IIS Vacchelli-Ghisleri di Cremona, che ha coinvolto 450 studenti e le loro famiglie. Lo studio analizza il peso delle aspettative familiari e sociali, la pressione sulla performance scolastica, la paura di sbagliare e il ruolo delle rappresentazioni culturali del successo e dell’insuccesso.

Il ciclo prosegue giovedì 26 marzo alle ore 18, sempre a Spazio Comune, con Tiziana Tirelli, pedagogista e psicomotricista, che affronterà il tema “Accompagnare, nutrire e promuovere l’autonomia nell’età 0-6 anni”. L’incontro sarà dedicato ai bisogni evolutivi dei bambini, al ruolo dell’attaccamento, delle routine quotidiane, del gioco e del movimento, con riferimenti ai modelli educativi di Montessori, Pikler e Malaguzzi e un’attenzione particolare al ruolo di genitori ed educatori come co-regolatori emotivi.

Giovedì 16 aprile alle ore 18 sarà la volta della psicoterapeuta Anna Bandera, con l’incontro “Stress scolastico e pressione da performance in adolescenza: gestione delle aspettative e burnout”. Un approfondimento sugli effetti psicologici dello stress prolungato, dell’ansia da prestazione e del perfezionismo, con uno sguardo clinico sui rischi di ritiro scolastico, esaurimento emotivo e disturbi d’ansia, ma anche sulle strategie di prevenzione e supporto.

Il ciclo si chiuderà giovedì 14 maggio alle ore 18, a Spazio Comune, con Paola Cattenati, responsabile dell’équipe Criaf, che presenterà i risultati della ricerca “50.000 volte in ascolto: come stanno i giovani d’oggi”. Lo studio analizza i dati raccolti tra il 2000 e il 2025 negli sportelli di ascolto scolastici, che hanno coinvolto oltre 50.000 beneficiari tra studenti, genitori e docenti. L’analisi evidenzia l’evoluzione delle fragilità giovanili, l’aumento di bullismo e cyberbullismo, il ruolo delle nuove tecnologie, il cambiamento delle dinamiche familiari e la crescente richiesta di supporto da parte del mondo scolastico.

Un percorso articolato che intende offrire strumenti di lettura e confronto su alcune delle principali sfide educative e sociali del presente, mettendo al centro il dialogo tra istituzioni, esperti e comunità.

