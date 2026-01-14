Ultime News

14 Gen 2026 Chiara Ferragni assolta:
era accusata di truffa aggravata
14 Gen 2026 Asst Crema, Valentina Brunelli
nuovo direttore socio sanitario
14 Gen 2026 Lega, il 23 gennaio al via
gli incontri del gruppo consiliare
14 Gen 2026 Inseguimento tra Castelverde
e Annicco, tre giovani nei guai
14 Gen 2026 Passi carrai, il Comune: nessuna
novità, devono essere autorizzati
Nazionali

M5S, Carotenuto e gli occhiali smart alla Camera: “Non faccio video in Aula”

(Adnkronos) –
“I miei sono occhiali ‘smart’, ma in Aula non ho ripreso nulla, sono i miei occhiali da lettura che indosso sempre…”. Lo assicura all’AdnKronos, il deputato del M5S, Dario Carotenuto, la cui immagine con gli occhiali hi-tech, ieri durante l’intervento a Montecitorio del leader Giuseppe Conte, sta girando sui social. Qualcuno ha detto che stava registrando un video in Aula, alla Camera, ricordando quanto già fatto dalla imprenditrice Maria Rosaria Boccia, che nei corridori e in Transatlantico, negli scorsi anni usò occhiali ‘smart’ per riprese vietate dal regolamento di Montecitorio. Video poi finiti sui social.  

“Ma no, io non registravo nulla -sottolinea Carotenuto- . Infatti sui social non trovate nulla. Lampeggiavano magari perché stavo ascoltando un messaggio arrivato su WhatsApp, oppure per una notifica…”. “Certo -aggiunge- a volte li ho pure usati per fare video ‘nascosti’, ma solo fuori dalla Camera, come in Cisgiordania, dove ho ripreso quanto accadeva ai checkpoint”. 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...