14 Gen 2026 Chiara Ferragni assolta:
era accusata di truffa aggravata
14 Gen 2026 Asst Crema, Valentina Brunelli
nuovo direttore socio sanitario
14 Gen 2026 Lega, il 23 gennaio al via
gli incontri del gruppo consiliare
14 Gen 2026 Inseguimento tra Castelverde
e Annicco, tre giovani nei guai
14 Gen 2026 Passi carrai, il Comune: nessuna
novità, devono essere autorizzati
Video Pillole

Medicina, Geraci “Endoscopia digestiva chirurgica in continua evoluzione”

PALERMO (ITALPRESS) – L’endoscopia digestiva chirurgica rappresenta oggi uno dei settori più dinamici e strategici della medicina moderna, grazie a un’evoluzione tecnologica che ha profondamente ampliato le possibilità diagnostiche e terapeutiche. A fare il punto sullo stato dell’arte e sulle prospettive future è il professor Girolamo Geraci, responsabile dell’Unità di Endoscopia e Laparoscopia all’interno dell’Unità di Chirurgia generale e d’urgenza del Policlinico “Paolo Giaccone” di Palermo, recentemente nominato presidente nazionale dell’ISSE – Società Italiana di Endoscopia Digestiva, Area Chirurgica. Una nomina che arriva in un momento cruciale per la disciplina e che apre una fase di consolidamento e rilancio delle attività scientifiche e formative della società. “La ISSE che ho il piacere di presiedere è una società scientifica che mira soprattutto a diffondere informazioni, tecniche e procedure di endoscopia operativa”, spiega il professor Geraci in un’intervista all’Italpress. “Parliamo quindi di tutto ciò che non è soltanto diagnostico, ma che porta l’endoscopia a uno step successivo, sia per il tratto digestivo superiore, sia per quello inferiore, fino all’endoscopia biliopancreatica”.

