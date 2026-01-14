Ultime News

14 Gen 2026 Chiara Ferragni assolta:
era accusata di truffa aggravata
14 Gen 2026 Asst Crema, Valentina Brunelli
nuovo direttore socio sanitario
14 Gen 2026 Lega, il 23 gennaio al via
gli incontri del gruppo consiliare
14 Gen 2026 Inseguimento tra Castelverde
e Annicco, tre giovani nei guai
14 Gen 2026 Passi carrai, il Comune: nessuna
novità, devono essere autorizzati
Nazionali

Million Dollar 1 Point Slam, vince lo sconosciuto Smith (che ha battuto anche Sinner)

(Adnkronos) – Un dilettante diventato milionario. Succede anche questo in Australia, grazie all’opportunità del Million Dollar 1 Point Slam, il torneo (ricchissimo) che ha permesso a una serie di amatori di affrontare i campioni del tennis mondiale in match da un punto, nella speranza di assicurarsi un milione di dollari australiani. Jordan Smith è riuscito a trionfare dopo aver eliminato Joanna Garland nella finalissima del torneo. Tutto dopo aver ‘battuto’, anche con un po’ di fortuna, assi come Jannik Sinner e Amanda Anisimova lungo il percorso. 

 

Ma chi è Jordan Smith, il vincitore del Million Dollar 1 Point Slam? Smith è un giocatore dilettante, oggi 29enne, campione dello Stato del NSW, che ha deciso di tentare la fortuna nel torneo pre-Australian Open. Ha iniziato con il tennis a 3 anni, seguito dal padre, e con questo successo incredibile ha appena guadagnato 1.000.000 di dollari australiani, equivalenti a 661.000 dollari statunitensi. Una cifra che di sicuro cambierà la sua vita. E forse, la sua carriera sportiva. 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...