Ultime News

14 Gen 2026 Bertolaso: "Trasferito al Policlinico
uno degli ustionati di Crans Montana"
14 Gen 2026 Tacchini: "Chiarezza su costi e
benefici del nuovo ospedale"
14 Gen 2026 Vittime errori giudiziari, depositate
50mila firme. Palla al Parlamento
14 Gen 2026 Passi carrai, contestazioni sulle
sanzioni emesse dal Comune
14 Gen 2026 Sicurezza sul lavoro: meno
incidenti, ma crescono le vittime
Nazionali

Napoli-Parma: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

(Adnkronos) – Torna in campo il Napoli. La squadra partenopea sfida oggi, mercoledì 14 gennaio, il Parma – in diretta tv e streaming – al Maradona nel recupero della 16esima giornata di Serie A. Gli uomini di Conte sono reduci dal pareggio nel big match contro l’Inter, restando così a -4 dai nerazzurri capolisti, mentre quelli di Cuesta hanno vinto nella trasferta di Lecce per 2-1, conquistando preziosi punti salvezza. 

 

La sfida tra Napoli e Parma è in programma oggi, mercoledì 14 gennaio, alle ore 18.30. Ecco le probabili formazioni: 

Napoli (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Elmas, Lang; Hojlund. All. Conte 

Parma (4-3-2-1): Corvi; Delprato, Circati, Valenti, Valeri; Bernabé, Keita, Sorensen; Oristanio, Ondrejka; Pellegrino. All. Cuesta 

 

Napoli-Parma sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Dazn, visibili tramite smart tv. Il match sarà disponibile anche in streaming sull’app e sulla piattaforma di Dazn. 

 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...