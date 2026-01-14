Ultime News

14 Gen 2026 Chiara Ferragni assolta:
era accusata di truffa aggravata
14 Gen 2026 Asst Crema, Valentina Brunelli
nuovo direttore socio sanitario
14 Gen 2026 Lega, il 23 gennaio al via
gli incontri del gruppo consiliare
14 Gen 2026 Inseguimento tra Castelverde
e Annicco, tre giovani nei guai
14 Gen 2026 Passi carrai, il Comune: nessuna
novità, devono essere autorizzati
Video Pillole

Nordio “Sul referendum l’Anm ha paura di confrontarsi con me”

ROMA (ITALPRESS) – La data del confronto “deve ancora essere fissata, ma solo loro che hanno esitato: io mi sono dichiarato disponibile. Ritengo che il ministro dovrebbe confrontarsi con il rappresentante dell’Anm e non con il semplice rappresentante di un comitato del ‘no’. Allora evidentemente hanno paura di confrontarsi con me perché le loro obiezioni sono insostenibili da un punto di vista giuridico e anche da un punto di vista logico”. Così il ministro della Giustizia, Carlo Nordio a margine della presentazione del suo libro “Una nuova giustizia”.

xi2/ads/mca2

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...