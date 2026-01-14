Nordio “Sul referendum l’Anm ha paura di confrontarsi con me”

ROMA (ITALPRESS) – La data del confronto “deve ancora essere fissata, ma solo loro che hanno esitato: io mi sono dichiarato disponibile. Ritengo che il ministro dovrebbe confrontarsi con il rappresentante dell’Anm e non con il semplice rappresentante di un comitato del ‘no’. Allora evidentemente hanno paura di confrontarsi con me perché le loro obiezioni sono insostenibili da un punto di vista giuridico e anche da un punto di vista logico”. Così il ministro della Giustizia, Carlo Nordio a margine della presentazione del suo libro “Una nuova giustizia”.

