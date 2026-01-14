Ultime News

14 Gen 2026 Chiara Ferragni assolta:
era accusata di truffa aggravata
14 Gen 2026 Asst Crema, Valentina Brunelli
nuovo direttore socio sanitario
14 Gen 2026 Lega, il 23 gennaio al via
gli incontri del gruppo consiliare
14 Gen 2026 Inseguimento tra Castelverde
e Annicco, tre giovani nei guai
14 Gen 2026 Passi carrai, il Comune: nessuna
novità, devono essere autorizzati
Video Pillole

Peirone “35 imprese hanno investito in Piemonte nel 2025, risultato importante”

TORINO (ITALPRESS) – “Nel 2025 abbiamo avuto un risultato veramente importante, con 35 imprese che hanno investito in Piemonte, alcune di queste hanno anche reinvestito, ad esempio in Giappone è stato annunciato un investimento da 100 milioni di euro da un’azienda che è già presente in Piemonte. Questo dimostra che l’after care funziona, ma oltre a questo Ceipiemonte sta gestendo più di 600 dossier”. Lo ha detto Dario Peirone, presidente di Ceipiemonte, a proposito dell’indagine sulla presenza delle multinazionali straniere nella regione

xn3/pc/mca2

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...