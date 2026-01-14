Romina Power: “Non volevo cantare Felicità, testo banale”. L’autore: “Clamoroso autogol”

(Adnkronos) – “Clamoroso autogol”. Così Cristiano Minellono, autore internazionale, ha commentato le recenti dichiarazioni di Romina Power sulla sua carriera con l’ex marito Al Bano. La cantante ospite dell’ultima puntata di ‘Supernova’ il podcast di Alessandro Cattelan ha ammesso di non essersi mai sentiva appagata del repertorio musicale di quel periodo: “La musica che faccio con Al Bano non è il mio genere, non è la musica che ascolto. Lo facevo perché faceva piacere agli altri. Ad esempio Felicità io non la volevo neanche incidere, la trovavo una canzone banale”.

In collegamento con La volta buona, Minellone ha replicato duramente: “Romina Power ha tradito il suo pubblico. Io sono abituato a sentirmi dare dell’autore banale. Trovo che Romina ha sputato in un piatto dove ha mangiato, Felicità gli ha dato soddisfazioni e guadagni per oltre 40 anni. Un senso di rispetto per il suo pubblico doveva averlo”, ha concluso.