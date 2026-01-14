Ultime News

14 Gen 2026 Palazzina Aler occupata: l'inquilina
se ne era andata per paura
14 Gen 2026 Nuovo defibrillatore a scuola:
corso per i bambini di Castelvetro
14 Gen 2026 "Gravemente traumatizzata" dal suo
ex: 31enne a processo per stalking
14 Gen 2026 Frodi agroalimentari, controlli
sui tartufi: due denunciati
14 Gen 2026 Liberazione e Costituzione, al via
ciclo di incontri a Sant'Agata
Nazionali

Serie A, oggi Inter-Lecce – Diretta

(Adnkronos) –
Inter di nuovo protagonista in Serie A. Oggi, mercoledì 14 gennaio, i nerazzurri affrontano il Lecce – in diretta tv e streaming – a San Siro nel recupero della 16esima giornata di campionato. La squadra di Chivu è reduce dal pareggio nel big match contro il Napoli, gara terminata 2-2, mentre i salentini di Di Francesco sono stati battuti dal Parma in casa per 2-1. 

Nel prossimo turno di Serie A, l’Inter sfiderà l’Udinese in trasferta, mentre il Lecce sarà di scena ancora a San Siro, questa volta contro il Milan. 

 

