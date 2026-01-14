Ultime News

14 Gen 2026 "Gravemente traumatizzata" dal suo
ex: 31enne a processo per stalking
14 Gen 2026 Frodi agroalimentari, controlli
sui tartufi: due denunciati
14 Gen 2026 Liberazione e Costituzione, al via
ciclo di incontri a Sant'Agata
14 Gen 2026 Emorragia di negozi in centro,
chiude anche la libreria Giunti
14 Gen 2026 "RiSorridimi": alla Mangano
mostra di Arcangeli e Bonfiglio
Nazionali

Serie A, oggi Napoli-Parma – Diretta

(Adnkronos) – Torna in campo il Napoli. La squadra partenopea sfida oggi, mercoledì 14 gennaio, il Parma – in diretta tv e streaming – al Maradona nel recupero della 16esima giornata di Serie A. Gli uomini di Conte sono reduci dal pareggio nel big match contro l’Inter, restando così a -4 dai nerazzurri capolisti, mentre quelli di Cuesta hanno vinto nella trasferta di Lecce per 2-1, conquistando preziosi punti salvezza. 

Nel prossimo turno il Napoli ospiterà il Sassuolo, mentre il Parma sfiderà al Tardini il Genoa. 

 

