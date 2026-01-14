Il Movimento Cinque Stelle Lombardia, in azione coordinata con il Gruppo Territoriale di Cremona e con la Consigliera comunale Paola Tacchini, interviene per chiedere chiarezza in merito al progetto del nuovo ospedale di Cremona, depositando una richiesta di accesso agli atti in Regione Lombardia, e un’interrogazione in Consiglio Comunale, per chiedere trasparenza e una verifica sull’iter in corso.

“Ho chiesto all’Assessore Bertolaso di conoscere lo stato di avanzamento, i costi complessivi aggiornati dell’opera, nonché l’esistenza di eventuali analisi economiche comparative con soluzioni alternative, alla luce anche delle spese già sostenute per la messa in sicurezza del presidio esistente”, dichiara Paola Pollini, consigliera regionale del Movimento 5 Stelle.

“Attraverso questa richiesta – aggiunge – vogliamo fare luce su un progetto che, a oggi, appare ancora avvolto nell’incertezza. I cittadini hanno il diritto di sapere a che punto è l’opera, quanto costerà realmente, e se siano state considerate con serietà le alternative possibili. La nostra iniziativa ha un obiettivo chiaro: ottenere chiarezza per garantire trasparenza, efficienza e tutela dell’interesse pubblico”.

In parallelo, a livello comunale, la Consigliera Paola Tacchini (M5S – Cremona Cambia Musica) ha depositato un’interrogazione per accertare se, da parte dell’amministrazione comunale, si intenda procedere – come richiesto dal M5S da oltre due anni – con una valutazione comparativa aggiornata e completa tra le opzioni progettuali, inclusa la ristrutturazione del presidio esistente.

“Quello che chiediamo, come sta facendo da tempo il Movimento per la Riqualificazione dell’Ospedale, è la chiarezza, sperando che tutto il procedimento sia trasparente e eventuali particolari non sfuggano ai vari Enti e soggetti coinvolti nella Conferenza dei Servizi.

La meritano i cittadini del territorio, la meritano i pazienti, ma la merita anche il personale sanitario, che oggi non vede alcuna volontà concreta di investire sulla qualità dei servizi. Si stanno destinando risorse pubbliche ingenti a una struttura che non sappiamo ancora quanto costerà, né quali benefici reali porterà”, conclude Paola Tacchini.

