14 Gen 2026 "Gravemente traumatizzata" dal suo
ex: 31enne a processo per stalking
14 Gen 2026 Frodi agroalimentari, controlli
sui tartufi: due denunciati
14 Gen 2026 Liberazione e Costituzione, al via
ciclo di incontri a Sant'Agata
14 Gen 2026 Emorragia di negozi in centro,
chiude anche la libreria Giunti
14 Gen 2026 "RiSorridimi": alla Mangano
mostra di Arcangeli e Bonfiglio
Tg Economia – 14/1/2026

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Prezzi alimentari alle stelle, interviene l’Antitrust
– Dall’Ue 60 milioni per l’innovazione sostenibile delle città
– Turismo, in Europa boom di prenotazioni sulle piattaforme online
– Affitti, come funziona il canone concordato
abr/gtr

