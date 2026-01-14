Tg Sport – 14/1/2026





ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:

– Il Torino sorprende la Roma e vola ai quarti di Coppa Italia

– Allegri e la trasferta di Como, il Milan punta su Rafa Leao

-Europei di Pallanuoto, secondo successo per il Settebello

– Giro d’Italia 2026, ci sarà anche un carichissimo Vingegaard

– Australian Open, cinque italiani saranno teste di serie

