Video Pillole
Tg Sport – 14/1/2026
ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Il Torino sorprende la Roma e vola ai quarti di Coppa Italia
– Allegri e la trasferta di Como, il Milan punta su Rafa Leao
-Europei di Pallanuoto, secondo successo per il Settebello
– Giro d’Italia 2026, ci sarà anche un carichissimo Vingegaard
– Australian Open, cinque italiani saranno teste di serie

